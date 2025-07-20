Genç kadına dehşeti yaşattı! Önce taciz etti, sonra araçla üzerinden geçti

İstanbul Fatih'te 13 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde doğru yaşanan olayda; Emine Şevval Çetinkaya isimli genç kadın, markete gitmek için evinden çıktığı sırada bir araba yanına yaklaştı. Araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, genç kadına sözlü tacizde bulunmaya başladı.

Tehditlerini sürdüren şahıs, Çetinkaya’nın yaşadığı apartmanın adını söyledi. Bu durum karşısında büyük korku ve panik yaşayan Çetinkaya, "Sen kimsin, git buradan!" diyerek tepki gösterdi.

ARACIYLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü, aracıyla ani bir şekilde geri manevra yaptı. Bu sırada Çetinkaya'nın ayağının üzerinden geçti. Şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken genç kadın hafif şekilde yaralandı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan genç kadının yaşadığı dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, bir aracın yol kenarına yanaştığı, genç kadının ise aracın yanına geldiği, sürücüyle bir süre konuşmalarının ardından aracın aniden hızla uzaklaştığı ve genç kadının da peşinden koştuğu anlar yer aldı.