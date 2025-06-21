Genç kız gözyaşlarına boğuldu! Sınava giderken araçları arızalandı

Bursa'da içinde bir ailenin bulunduğu araç yol ortasından birden arıza yaptı. Çalışmayan araç polisler tarafından itilerek yol kenarına alındı. Araçtan inen üniversite sınavına girecek olan genç kız sınava geç kalacağı için gözyaşlarına boğuldu.

POLİSLER ÖĞRENCİYİ SINAVA YETİŞTİRMEK İÇİN ZAMANLA YARIŞTI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri genç kıza "seni yetiştireceğiz" diyerek zamanla yarıştı. Resmi trafik ekibine alınan aile hemen okula yetiştirildi. Bursa Polisi bu hareketle de bir kez daha gönüllere girmiş oldu.