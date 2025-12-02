Genç kız dehşeti yaşadı! Yere düşürüp, üstüne çıktılar... Mahkeme tahliyelerine karar verdi

İstanbul Beyoğlu'nda 23 Eylül 2024'te evine gitmek için sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'nın önünü kesip onu yere düşürdükten sonra üzerine çıkarak tacizde bulunan sanıklar Ömer K. (27) ve Semir T.’nin (31) yargılandığı dava karar çıktı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Semir T.'yi ‘birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı’ suçundan, daha önceki kesinleşmiş cezasını da dikkate alarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Aynı suçtan sanık Ömer K.'ya ise 7 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, her iki sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önünde bulundurarak ayrı ayrı tahliyelerine hükmetti.

‘KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA’ SUÇUNDAN BERAAT

Mahkeme ayrıca, mağdurun hareket özgürlüğünü kısıtlayan başka bir eylemin bulunmadığı, suçun yalnızca ‘cinsel saldırı’ kapsamında kaldığı gerekçesiyle, sanıkların üzerlerine atılı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına karar vererek iki sanık için de beraat kararı verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki İremşan A.'nın olay günü bir gece kulübünde alkol alıp gece 04.00 sıralarında evine gitmek üzere çıktığı, sokakta yürürken daha önceden tanımadığı şüpheliler Ömer K. ile Semir T.'nin yolunu keserek omuzuna dokundukları, her ne kadar İremşan A.'nın kurtulmak için ilerlemiş ise de şüphelilerin kendisini köşeye sıkıştırdığı, bu sırada Semir T.'nin elini müştekinin beline atarak vücudu ile müştekiye temas ettiği, saçını okşadığı ve bırakmadığı, hatta yere düşürerek üzerine çıktığı belirtildi. Bu sırada diğer şüpheli Ömer K.'nIn etrafı kolaçan ettiğinin aktarıldığı iddianamede, çevredeki insanların olaya görmesi üzerine şüphelilere müdahale ederek uzaklaştırdıkları kaydedildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ömer K. ile Semir T.'nin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘basit cinsel saldırı' suçlarından toplamda 10'ar yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.