Safranbolu'da korkunç kaza! Genç sürücü yanarak can verdi

Karabük-Bartın kara yolu Tayyip köyü yakınlarında 28 yaşındaki Ferhat Yıldırım idaresindeki araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca saplandı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç aniden alev almaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

GENÇ SÜRÜCÜDEN ACI HABER

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tamamen alevlere teslim olan aracı kontrol altına alarak yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.