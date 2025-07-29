Genç kızı dakikalarca tekme tokat dövdü! İfadesi şaşkına çevirdi: Şoke eden bikinili fotoğraf detayı

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan kadına şiddet görüntüleri infiale neden oldu. Elinde silah bulunan 27 yaşındaki Ferhat K., eski sevgilisi olduğu öğrenilen Funda C. isimli kadını sokak ortasında darp etti. Kafasına ve karnına aldığı darbelerle yer yığılan kadın, çaresizce yardım isterken saldırgan belindeki silahı kadına doğrulttu. Büyük bir korku yaşayan kadının 'bas tetiğe' dediği duyuldu.

ÇEVREDEKİLER BAĞIRARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI

Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, bir kişi bağırarak şahsı durdurmaya çalıştı. Olayı gören başka bir vatandaş ise saldırganın yanına giderek ikna etmeye çalıştı. Şüpheli, bir süre sonra olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası harekete geçen polis ekipleri Ferhat K. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘tehdit ve kasten yaralama' suçlarından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADEDE 'BİKİNLİ FOTOĞRAF' DETAYI



Şüpheli Ferhat K. savcılık ifadesinde, "Funda Ç. benim yaklaşık 16 aydır kız arkadaşımdı, 20 gün önce ayrıldık. 26 Temmuz günü sosyal medya hesabımda yeni kız arkadaşımla bir fotoğraf paylaştım. 27 Temmuz tarihinde telefonuma baktığımda ortak kullandığımız tiktok hesabının adını değiştirdiğini gördüm, benim fotoğrafıma montaj yapıp bikini giymiş hale getirdiğini gördüm, bana arkadaşlarım haber verince bu durumu fark ettim. Daha sonra Funda Ç. benim whatsapp hesabıma fotoğraflar yolladı. Bu fotoğraflarda mahalleden tanıdığım yakın bir kişi ile yataktaydı üzerinde sadece sütyen vardı, o sırada ben yeni sevgilimle Ataşehir'de bir oteldeydim, bir süre sonra Funda Ç. benim telefonumu aradı telefonla tartıştık, ben onu tehdit etmedim ancak karşılıklı küfürler ettik. Telefonu kapattık ben otelden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

"TABANCAYI KORKUTMAK AMACIYLA ÇEKTİM"

Şüpheli ifadesinin devamında, "Aracımda yalnızdım, Ümraniye'de onun aracını gördüm. Aracının sol ön ve sol arka lastiklerini çakı ile kestim, tekrar aracıma bindim hareket ettim, 'U' dönüşü yaptım, Funda'nın iki kişi ile çıktığını gördüm, aracımı park ettim ve üçünün arkasından yürümeye başladım, seslendim. Funda'ya yaklaşarak bir tane tokat attım, Funda yere düştü, yerde karnına tekme attım. Yanımda taşıdığım kurusıkı tabancam vardı. Tabancayı ona doğrulttum 'basayım mı' dedim, silahımı belime koyarak olay yerinden ayrıldım. Tabancayı korkutmak amacı ile çektim. Bu olaydan 3-4 saat sonra Funda beni aradı, buluşup kahve içtik, konuştuk şikayetçi olmayacağını söyledi. Onun aracının yanına gittik ben lastikçi çağırdım. Patlattığım iki lastiği değiştirip yenisini taktırdım, ben oradan ayrılmak istediğimi söyledim, kendisi birlikte kalmak istedi. 'O kadar olay yaşadık, birlikte kalamayız' dedim. Daha sonra kendisi ile otele gittik, birlikte olduk. Sabah uyandığımızda ben kendisi ile bundan sonra ilişkim olamayacağımı onu sevmediğimi söyleyince otelden ayrıldı, akabinde gidip beni şikayet etmiş" dedi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Ferhat K., tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.