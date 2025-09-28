Genç sürücü lüks otomobiliyle trafikte dehşet saçtı: 1 kişiyi yaraladı, ortadan kayboldu

İstanbul Sultangazi'de hız limiti aşan araç yüzünden gece yarısı trafikte faciadan dönüldü. Lüks araç sahibi şahıs aracını ortada bırakarak kaçtı. ARAÇ SAH

ARAÇ SAHİBİ KAÇTI

Gece yarısı 03.30 sıralarındaki Sultangazi Tem Otoyolu Edirne istikametindeki kazada aşırı hız yapan Ö.Ö.(22) yönetimindeki lüks segment araç, bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle marka araç kontrolden çıkarak otoyolda savruldu. Kaza sonrası alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerinden kaçtı.

OTOMOBİL PARÇALARI YOLA SAVRULDU

Otoyolda savrulduktan sonra durabilen Seat marka aracın sürücüsü Ö.Ö'nün ise omzunun çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiğin geçişini kontrollü olarak sağlarken, iki şerit trafiğe kapatıldı. Yaralı Ö.Ö. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yola saçılan araç parçaları Karayolları ekiplerince temizlendi.

Aşırı hız yapan ve kazaya sebep olan aracın motoru ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutuldu. Kaçan sürücü için çalışma başlatıldı Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bölgede kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri kazaya sebep veren ve firari durumda olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.