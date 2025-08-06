Gerçeği fotokapan sayesinde öğrendiler! Görüntüleri izleyen çiftçiler şaşkınlığını gizleyemedi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bahçeleri bulunan Ahmet Öztürk ve Ahmet Uğraş isimli iki çiftçi, bahçelerinde uzun süredir devam eden zararın kaynağını tespit etmek için fotokapan kurdu.

GEYİĞİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Önceleri komşuların keçilerinden şüphelenen çiftçiler, çeşitli tedbirler alsa da sonuç alamadı. Fotokapan görüntülerinde zararın aslında bir geyikten kaynaklandığı belirlendi.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Adem Öztürk ve Ahmet Uğraş, yetkililerden yaban hayvanlarının tarım alanlarına verdiği zararın önlenmesi için çağrıda bulundu. Bahçe sahipleri, yaban hayatını korumak istediklerini ancak kendi emeklerinin de tehdit altında olduğunu belirterek, "Hem çiftçilerin hem de yaban hayvanlarının haklarını koruyacak dengeli bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.