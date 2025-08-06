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 | Baran Aksoy

Gerçeği fotokapan sayesinde öğrendiler! Görüntüleri izleyen çiftçiler şaşkınlığını gizleyemedi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bahçelerinde meydana gelen zararın kaynağını bulmak için fotokapan yerleştirdi. İlk keçilerin bahçeye dadandığını düşünen çiftçiler, kayıtları izleyince şaşkınlığını gizleyemedi.

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Gerçeği fotokapan sayesinde öğrendiler! Görüntüleri izleyen çiftçiler şaşkınlığını gizleyemedi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 11:22
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 11:22

Kütahya'nın ilçesinde bahçeleri bulunan Ahmet Öztürk ve Ahmet Uğraş isimli iki , bahçelerinde uzun süredir devam eden zararın kaynağını tespit etmek için fotokapan kurdu.

Gerçeği fotokapan sayesinde öğrendiler! Görüntüleri izleyen çiftçiler şaşkınlığını gizleyemedi

GEYİĞİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR

Önceleri komşuların keçilerinden şüphelenen çiftçiler, çeşitli tedbirler alsa da sonuç alamadı. Fotokapan görüntülerinde zararın aslında bir geyikten kaynaklandığı belirlendi.

Gerçeği fotokapan sayesinde öğrendiler! Görüntüleri izleyen çiftçiler şaşkınlığını gizleyemedi

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Adem Öztürk ve Ahmet Uğraş, yetkililerden yaban hayvanlarının alanlarına verdiği zararın önlenmesi için çağrıda bulundu. Bahçe sahipleri, yaban hayatını korumak istediklerini ancak kendi emeklerinin de tehdit altında olduğunu belirterek, "Hem çiftçilerin hem de yaban hayvanlarının haklarını koruyacak dengeli bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

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ETİKETLER
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