Giresun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Giresun'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Giresun-Ordu karayolu üzerinde seyir halinde olan Kazım Sağlık yönetimindeki otomobil Keşap ilçesi Yolağzı köyü Geçilmez tüneli girişinde, Gürcistan uyruklu S.Z. idaresindeki tıra arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan otomobil parçalandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü Kazım Sağlık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Araçta yolcu olarak bulunan N.A., G.Ö. ve M.C.S. ise yaralandı.



Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.