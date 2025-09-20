Menü Kapat
24°
Adana'da komşuları canından bezdirmişti: Çöp evden 11 ton atık çıktı

Adana'da bir apartman dairesinde yaşanan ilginç bir olay, temizlik ekiplerini ve polisi harekete geçirdi. 65 yaşındaki Bülent U. adlı bir kişinin yıllarca biriktirdiği çöpler, komşuların şikayeti üzerine iki kamyon dolusu atık olarak evden çıkarıldı.

Adana'da komşuları canından bezdirmişti: Çöp evden 11 ton atık çıktı
IHA
20.09.2025
20.09.2025
'da polis eşliğinde girilen bir dairesinde yapılan çalışmasında iki kamyon çıkarıldı.

KÖTÜ KOKU HAREKETE GEÇİRDİ

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent U.'nun atık biriktirmesi üzerine temizlik yapılmasını talep etti.

Adana'da komşuları canından bezdirmişti: Çöp evden 11 ton atık çıktı



Kötü kokudan duramayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren polis ekipleri, çöp dağlarıyla karşılaştı. Belediye temizlik ekipleri, yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı.

Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı. Öte yandan evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.

