Adana'da komşuları canından bezdirmişti: Çöp evden 11 ton atık çıktı

Adana'da polis eşliğinde girilen bir apartman dairesinde yapılan temizlik çalışmasında iki kamyon çöp çıkarıldı.

KÖTÜ KOKU HAREKETE GEÇİRDİ

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bulunan Bayramoba Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar, komşuları 65 yaşındaki Bülent U.'nun atık biriktirmesi üzerine temizlik yapılmasını talep etti.





Kötü kokudan duramayan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Savcılık izniyle eve giren polis ekipleri, çöp dağlarıyla karşılaştı. Belediye temizlik ekipleri, yaklaşık 11 ton çöpü 2 kamyona taşıdı.



Atıkların çıkarılmasının ardından evde ilaçlama yapıldı. Öte yandan evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi.