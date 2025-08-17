Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Giresun'da işçileri taşıyan kamyonet yamaçtan uçtu: Ölü ve yaralılar var

Giresun'da fındık toplamaya giden işçileri taşıyan kamyonet, dönüş yolunda yamaçtan aşağı yuvarlanıp fındık bahçesine düştü. Kaza sonucu kamyonetteki 4 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 02:41
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 03:01

’da akşam saatlerine doğru kahreden bir kaza meydana geldi. Fındık toplamaktan dönen işçilerin bulunduğu kamyonetin kontrolden çıkarak yamaçtan devrildiği kazada çok sayıda işçi can verdi.

YAMAÇTAN UÇAN KAMYONET FINDIK BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Kaza saat 15.40'ta Doğankent ilçesine bağlı Oyraca Köyü yolunda meydana geldi. Ali Alim'in kullandığı 28 TA 824 plakalı , seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yamaç aşağıya doğru fındık bahçesine yuvarlandı.

Giresun'da işçileri taşıyan kamyonet yamaçtan uçtu: Ölü ve yaralılar var

4 ÖLÜ, 1 YARALI

Korkunç kazada sürücü Ali Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Ayşe Zeynep Yılmaz ise ağır yaralandı.

Giresun'da işçileri taşıyan kamyonet yamaçtan uçtu: Ölü ve yaralılar var

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Giresun'da işçileri taşıyan kamyonet yamaçtan uçtu: Ölü ve yaralılar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 kişiyi öldüren kazada ince detay
ETİKETLER
#trafik kazası
#ölü
#yaralı
#Giresun
#Kamyonet
#Doğankent
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.