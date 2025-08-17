Giresun'da işçileri taşıyan kamyonet yamaçtan uçtu: Ölü ve yaralılar var

Giresun’da akşam saatlerine doğru kahreden bir kaza meydana geldi. Fındık toplamaktan dönen işçilerin bulunduğu kamyonetin kontrolden çıkarak yamaçtan devrildiği kazada çok sayıda işçi can verdi.

YAMAÇTAN UÇAN KAMYONET FINDIK BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Kaza saat 15.40'ta Doğankent ilçesine bağlı Oyraca Köyü yolunda meydana geldi. Ali Alim'in kullandığı 28 TA 824 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan yamaç aşağıya doğru fındık bahçesine yuvarlandı.

4 ÖLÜ, 1 YARALI

Korkunç kazada sürücü Ali Alim ile araçta bulunan Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil hayatını kaybetti. Kamyonette bulunan Ayşe Zeynep Yılmaz ise ağır yaralandı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.