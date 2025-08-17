Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Yaşam
 Selahattin Demirel

İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 kişiyi öldüren kazada ince detay

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken kaza yapan iki aracın bir dönem çok kullanılan Kuş Serisi araçlar olması dikkat çekti.

İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 kişiyi öldüren kazada ince detay
Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem Mahallesi yakınlarında saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada Erkan Irmak (29) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 kişiyi öldüren kazada ince detay

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle, araçta yolcu olarak bulunan Erkan Dinç (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Savaş Ayhan (31), sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 kişiyi öldüren kazada ince detay

KUŞ SERİSİ DETAYI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken çarpışan iki aracın da bir dönem Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılan ve popüler olan Kuş Serisi olması dikkat çekti.

