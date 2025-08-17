İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1 kişiyi öldüren kazada ince detay

Mustafakemalpaşa ilçesi Körekem Mahallesi yakınlarında saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada Erkan Irmak (29) yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ümit Çakır (33) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle, araçta yolcu olarak bulunan Erkan Dinç (30) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Savaş Ayhan (31), sürücü Erkan Irmak ve diğer aracın sürücüsü Ümit Çakır ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KUŞ SERİSİ DETAYI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken çarpışan iki aracın da bir dönem Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılan ve popüler olan Kuş Serisi olması dikkat çekti.