Çanakkale'deki yangın sonrası başkan Zileli'den tartışmalı sözler! Söküp atmayı teklif etti

Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde etkili olan orman yangını için konuşan Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'den çam ağaçlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Alevlerin 60-70 kilometreye varan rüzgar nedeniyle 1 saat içinde şehitliğe doğru ilerleyebileceğine dikkat çeken Zileli, yangının ilerleyişinin sebebi olarak çam ağaçlarını işaret etti.



"ÇAM AĞACI DİKEN ZİHNİYET YANLIŞ"

"Çam ağacı diken zihniyet yanlış" diyen Zileli çam ağaçlarının el bombası gibi olduğunu söyledi. Zileli TGRT Haber yayınında yaptığı açıklamalarında şu sözleri kullandı:

"Çam ağaçlarını bu memlekete diken vatan haini kimse her defasında büyüttürüyorlar her defasında yaktırıyorlar, çam ağacı diken zihniyet yanlış. El bombasını bize büyüttürüyorlar."

"YANMAYAN AĞAÇ DİKMEMİZ LAZIM"

Bu kadar büyük yangında teknolojinin yetersiz kaldığını belirten Zileli çam ağaçlarının dikilmesini savunarak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çam ağaçlarını söküp atmamız lazım, yanmayan ağaç dikmemiz lazım. Oksijeni sadece çam araçları üretmiyor."

ALEVLER ŞEHİTLİK BÖLGESİNE DOĞRU İLERLİYOR

Zileli rüzgarın bu şekilde devam etmesiyle alevlerin 57. Alay Şehitliği sırtlarına 1 saat içinde ulaşabileceği tehlikesine dikkat çekti.