 Selahattin Demirel

Çanakkale'de yine alevler yükseldi! Gelibolu'da köyler tahliye edildi

Kısa süre önce yangın felaketini yaşayan Çanakkale'de yine alevler yükseldi. Bu kez Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Tedbir amaçlı 2 köy tahliye edildi.

ilçesine bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Çanakkale'de yine alevler yükseldi! Gelibolu'da köyler tahliye edildi

Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orman yangınına 12 uçak, 9 helikopter ile havadan, 34 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 276 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangınla mücadeleye destek verdi.

Çanakkale'de yine alevler yükseldi! Gelibolu'da köyler tahliye edildi

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE BAŞLADI

Çanakkale Valisi İbrahim Toraman da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Eceabat'ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesine yer verdi.

Vali Toraman, açıklamasında Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini kaydetti.

