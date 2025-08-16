Menü Kapat
Balıkesir'de deprem korkusu! Hala evlerine giremiyorlar: Halı saha ve parklar çadırlarla doldu

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin etkileri hala devam ediyor. Her dakika artçıların olduğu bölgede vatandaşlar hala gününün büyük bir kısmını sokaklarda geçiriyor. Depremzede Bircan Gökyıldız, "Evlerimize giremiyoruz. Çadırlarımızı kurduk, tedbir amaçlı bu gece de çadırlarımızda kalacağız" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 14:40

'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki büyük paniğe yol açtı. İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen vatandaşların tedirginliği devam ediyor. Artçıların devam ettiği bölgede birçok vatandaş geceyi sokaklarda, araçlarında veya kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Balıkesir'de deprem korkusu! Hala evlerine giremiyorlar: Halı saha ve parklar çadırlarla doldu

"SIK SIK DEPREM OLUYOR"

, yaşadıkları korkuyu ve endişeyi dile getiriyor. Depremzede Necati Emre, "Evet, deprem korkusu devam ediyor. İlk deprem Sındırgılıları çok korkuttu, yıkım ve can kayıpları oldu. sürdüğü için evlere girmekten çekiniyoruz. Bu yüzden çadırlarda, evlerin bahçelerinde kalmaya devam ediyoruz. Artçılar sık sık 4, 4.5, 3, 3.5 büyüklüğünde oluyor, bu da bizleri tedirgin ediyor" dedi.

Balıkesir'de deprem korkusu! Hala evlerine giremiyorlar: Halı saha ve parklar çadırlarla doldu

"HALA KORKUYORUZ"

Bir diğer depremzede Cemal Şensöz ise, "Şu anda hâlâ korkuyoruz. Mesela bugün bile 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Evimiz yakın olduğu için ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla giriyoruz ama hemen tekrar parka geliyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de deprem korkusu! Hala evlerine giremiyorlar: Halı saha ve parklar çadırlarla doldu

ÇADIRDA KALIYORLAR

Bircan Gökyıldız da, "Artçılar hâlâ devam ediyor. O yüzden evlerimize giremiyoruz. Çadırlarımızı kurduk, tedbir amaçlı bu gece de çadırlarımızda kalacağız. Herkese çok geçmiş olsun" diye konuştu.

Balıkesir'de deprem korkusu! Hala evlerine giremiyorlar: Halı saha ve parklar çadırlarla doldu
ETİKETLER
#balıkesir
#korku
#artçı depremler
#depremzedeler
#Deprem
#Sındırgı
#Yaşam
