Balıkesir'de deprem korkusu! Hala evlerine giremiyorlar: Halı saha ve parklar çadırlarla doldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe yol açtı. İstanbul dahil birçok ilde hissedilen depremin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen vatandaşların tedirginliği devam ediyor. Artçıların devam ettiği bölgede birçok vatandaş geceyi sokaklarda, araçlarında veya kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda geçiriyor.

"SIK SIK DEPREM OLUYOR"

Depremzedeler, yaşadıkları korkuyu ve endişeyi dile getiriyor. Depremzede Necati Emre, "Evet, deprem korkusu devam ediyor. İlk deprem Sındırgılıları çok korkuttu, yıkım ve can kayıpları oldu. Artçı depremler sürdüğü için evlere girmekten çekiniyoruz. Bu yüzden çadırlarda, evlerin bahçelerinde kalmaya devam ediyoruz. Artçılar sık sık 4, 4.5, 3, 3.5 büyüklüğünde oluyor, bu da bizleri tedirgin ediyor" dedi.

"HALA KORKUYORUZ"

Bir diğer depremzede Cemal Şensöz ise, "Şu anda hâlâ korkuyoruz. Mesela bugün bile 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Evimiz yakın olduğu için ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla giriyoruz ama hemen tekrar parka geliyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ÇADIRDA KALIYORLAR

Bircan Gökyıldız da, "Artçılar hâlâ devam ediyor. O yüzden evlerimize giremiyoruz. Çadırlarımızı kurduk, tedbir amaçlı bu gece de çadırlarımızda kalacağız. Herkese çok geçmiş olsun" diye konuştu.