Giresun'da mayıs ayında kar sürprizi

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte Giresun'un yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Dün gece saatlerinden itibaren Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya ve Sis Dağı yaylalarında başlayan kar yağışı, vatandaşlar ve besiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Kent genelinde etkili olan sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla birlikte yaylalar kısa sürede beyaza bürünürken, özellikle kentin önemli turizm alanlarından Kümbet Yaylası'nda bulunan Koçkayası Tabiat Parkı'nda oluşan manzara dikkat çekti.

Öte yandan Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi ile Bektaş, Paşakonağı ve Kulakkaya yaylalarında da kar yağışının etkili olduğu bildirildi.