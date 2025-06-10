Giriş ücretiyle tepki çekmişti! Yüzde 50 indirim sevinci yaşatmadan kapatıldı

Antalya'nın simge plajlarından biri olan Mermerli Plajı'nda yüzde 50 indirim sevinci halkın kursağında kaldı. 1000 liralık giriş ücretiyle tepkilerin odağı haline gelince Antalya Valiliği olaya müdahale ederek fiyatlara düzenleme getirmişti.

Antalya’nın simge noktalarından biri olan Kaleiçi Yat Limanı’ndaki Mermerli Plajı, tadilat gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı. Plaj girişine “Kapalıdır” yazılı tabela asılırken, umumi tuvaletlerde yaşanan tıkanma nedeniyle üst bölümün de kullanım dışı bırakıldığı öğrenildi.

BAYRAMDA AÇILDI, BİN TL'LİK GİRİŞ ÜCRETİ TARTIŞMA KOPARTTI

Restorasyon çalışmaları devam ederken 30 Mayıs 2025’te özel bir işletmeye devredilen Mermerli Plajı, Kurban Bayramı tatilinde yeniden hizmete açılmıştı. Ancak kişi başı bin TL’ye kadar çıkan giriş ücretleri kamuoyunda büyük tepki topladı.

Tepkilerin ardından Antalya Valiliği devreye girerek açıklama yaptı. Plajın halkın kullanımına açık olduğu belirtilen açıklamada, giriş ücreti alınmadığı, yalnızca şezlong kiralama bedelinin 500 TL olarak belirlendiği bildirildi.

“ANTALYALI DENİZE GİREBİLMELİ”

Konuyla ilgili görüş belirten Nurettin D. isimli bir vatandaş, “Kapanmasını istemem tabii ki. Antalyalı denize girebilmeli. Sürekli açıktı, fiyatların artması uygun olmadı bence. Halk için açılmışsa herkes yer alabilmeli. Ortalama bir insanın girebileceği bir fiyat olmalı; ne çok yüksek ne çok düşük” ifadelerini kullandı.

Tadilat nedeniyle kapısına "Kapalıdır" tabelası asılan Mermerli Plajı’nın ne zaman yeniden açılacağı ise henüz açıklanmadı.