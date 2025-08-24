Göbek atarak karpuzu satıyor! Sosyal medyada viral oldu

Ramazan Vural Gün isimli bir karpuz satıcısı, ürünlerini çok ilginç bir yöntemle müşterilerine sunuyor. Hem tarlalarda hem de sahillerde göbek attığı videoları sosyal medya sayfasında paylaşan 24 yaşındaki Gün, Manavgat'taki pazarlarda da karpuzu satarken göbek atıyor.

GÖBEK ATMAYI ÇOK SEVİYOR

Atadan gelme kavun-karpuz yetiştiriciliği yaptıklarını, yetiştirdikleri karpuz ve kavunları pazarlarda sattığını belirten Ramazan Vural Gün, göbek atmayı çok sevdiğini, bulunduğu her ortamda müzik eşliğinde göbek atarak insanları eğlendirdiğini dile getirdi.

24 yaşında olduğunu ve hobi olarak göbek attığını söyleyen Vural, giydiği 'Göbekçi07' isimli beyaz tişörtünü de üzerinden çıkarmıyor. Vural'ın her ortamda göbek atarak çektiği videolar sosyal medyada ilgi görüyor.