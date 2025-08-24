O ilimizde görüldü! Tarlada gördü, hemen telefona sarıldı

Elazığ’ın merkeze bağlı Akçakale köyünde tarlada bulunan bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti. İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi. Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.

DEV ETÇİL ÇEKİRGE İNSANA ZARAR VERİR Mİ?



Tarlalarda, ormanlık alanlarda ve zaman zaman yerleşim yerlerinde karşımıza çıkan; büyüklüğü ve çıkardığı sesle dikkat çeken bir canlı... Görünüşüyle ilk anda ürkütse de, insanlara hiçbir zararı olmayan bu dev çekirge, aslında doğanın gizli kahramanlarından biri.

ETÇİL ÇEKİRGE NEDİR?

Tarlalarda ve ormanlık alanlarda sıkça rastlanan, Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge kimi zaman da yiyecek sıkıntısı çektiğinde yerleşim yerlerinde görülüyor. Uzmanlar büyüklüğüyle dikkat çeken etçil çekirgelerin insanlara bir zararı olmadığını belirtti.