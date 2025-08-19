Çekimleri başlayan dizinin adı değişti! Kadroya beğeni yağdı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Güney Kore’de büyük ilgi gören “Lie After Lie” dizisinden uyarlanan yeni iddialı dizisi “Çok Uzak Çok Yakın” “Ben Annemin Rüyasıyım” adıyla yayına çıkacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturacak. Özge Aras’ın yazdığı dizinin okuma provası yapıldı.

OYUNCULAR OKUMA PROVASINA BAŞLADI, DİZİNİN ADI DEĞİŞTİ

Başrollerinde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder, Azra Aksu, Sema Öztürk gibi başarılı isimler de rol alıyor. Oyuncular okuma provasına başlarken, hep birlikte çektirdikleri kareye ise beğeni yağdı.

BEN ANNEMİN RÜYASIYIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Ben Annemin Rüyasıyım” dizisinde; Ayşe (Funda Eryiğit), yıllar boyunca kocasını öldürmekle suçlanarak cezaevinde kalmıştır. Özgürlüğüne kavuştuğunda, tek amacı yıllar önce elinden alınan kızı Zeynep’e yeniden kavuşmaktır. Ancak kızı artık başka bir adam tarafından evlat edinilmiştir ve Ayşe’nin kim olduğunu bilmemektedir. Ayşe için bu kavuşmanın tek yolu, kızını evlat edinen adamın yani Kemal’in (Caner Cindoruk) güvenini hatta kalbini kazanmaktan geçer. Bu süreçte en büyük engeli ise, oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan ve intikam almak isteyen eski kayınvalidesi İlter’dir (Zerrin Tekindor)…