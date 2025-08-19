Jrokez adıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi! Cenazesinde dikkat çeken detay

Geçtiğimiz günlerde 12. kattan düşerek hayatını kaybeden Oğuzhan Dalgakıran. Bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yayıncı Jrokez'un cenazesinde, yaka fotoğraflarının arkasına fidan bağışı yapılabilmesi için QR kod eklendi.

Ankara'da hayatını kaybeden ‘Jrokez' lakaplı genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi Mersin'de düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son yolculuğuna uğurlanan yayıncı Jrokez'un cenazesinde, yaka fotoğraflarının arkasına fidan bağışı yapılabilmesi için QR kod eklendi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde yaşanan olayda Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, henüz belirlenemeyen bir nedenle 12. kattaki evinin balkonundan düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.