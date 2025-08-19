Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Jrokez adıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi! Cenazesinde dikkat çeken detay

Ankara'da 12. kattan düşerek hayatını kaybeden ve Jrokez adıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi. Oğuzhan Dalgakıran'ın cenazesinde, anısına fidan bağışı yapılabilmesi için yaka fotoğraflarına QR kod eklendi.

Jrokez adıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi! Cenazesinde dikkat çeken detay
Geçtiğimiz günlerde 12. kattan düşerek hayatını kaybeden Oğuzhan Dalgakıran. Bugün son yolculuğuna uğurlandı. Jrokez'un cenazesinde, yaka fotoğraflarının arkasına fidan bağışı yapılabilmesi için QR kod eklendi.

JROKEZ ADIYLA TANINAN OĞUZHAN DALGAKIRAN TOPRAĞA VERİLDİ

Genç yayıncı bugün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Tabutuna ise Fenerbahçe bayrağı sarıldı. 26 yaşındaki Oğuzhan Dalgakıran'ın cenazesine binlerce seveni katıldı.

Jrokez adıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi! Cenazesinde dikkat çeken detay

'da hayatını kaybeden ‘Jrokez' lakaplı genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, memleketi 'de düzenlenen töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Jrokez adıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi! Cenazesinde dikkat çeken detay

Son yolculuğuna uğurlanan yayıncı Jrokez'un cenazesinde, yaka fotoğraflarının arkasına fidan bağışı yapılabilmesi için QR kod eklendi.

Jrokez adıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi! Cenazesinde dikkat çeken detay

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde yaşanan olayda Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran, henüz belirlenemeyen bir nedenle 12. kattaki evinin balkonundan düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede Dalgakıran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Jrokez adıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi! Cenazesinde dikkat çeken detay
