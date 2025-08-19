Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Matthew Perry'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Suçlu bulundu, oyuncunun son sözleri ortaya çıktı

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. Perry’nin ölümüne neden olan maddeyi sattığı belirlenen kişi suçunu kabul etti.

Matthew Perry'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Suçlu bulundu, oyuncunun son sözleri ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 14:22

Friends dizisinde oynadığı Chandler Bing karakteriyle akıllarda yer eden 28 Ekim 2023'te Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, sır perdesi aralandı.

MATTHEW PERRY'NİN ÖLÜMÜNDEKİ SUÇLU ORTAYA ÇIKTI

54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılmaya başlandı.

Matthew Perry'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Suçlu bulundu, oyuncunun son sözleri ortaya çıktı

Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "Ketamin Kraliçesi" olarak da bilinen Jasveen Sangha'nın da Matthew Perry'nin aşırı dozdan ölümüyle bağlantılı olarak suçunu kabul edeceği açıklandı.

Matthew Perry'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Suçlu bulundu, oyuncunun son sözleri ortaya çıktı

Adalet Bakanlığı'na göre, 42 yaşındaki Sangha, bir kişinin ölümüne yol açan ketamin dağıtımı ve uyuşturucu içeren bir mekan işletmek de dahil olmak üzere 5 suçlamayı kabul edecek. Avukatı Mark Geragos, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Eylemlerinin sorumluluğunu üstleniyor" dedi.

Bu gelişmeyle birlikte Erik Fleming, Kenneth Iwamasa ve Doktor Mark Chavez'in ardından Sanga da hakkındaki suçlamaları kabul etti. Önümüzdeki aylarda görülmesi beklenen duruşmada Sangha’nın en az 11 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

Matthew Perry'nin ölümündeki sır perdesi aralandı! Suçlu bulundu, oyuncunun son sözleri ortaya çıktı

MATTHEW PERRY'NİN SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, aylar önce ünlü oyuncunun son sözleri ortaya çıkmıştı. Perry'nin, asistanı Kenneth Iwamasa'ya "Bana yüksek bir dozda ketamin ver" dediği biliniyor. Ünlü oyuncu daha sonra yardımcısından jakuziyi hazırlamasını istedi. Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor.

