Hafsanur Sancaktutan'dan horon şov! Kubilay Aka aileye girdi

Hafsanur Sancaktutan Kıskanmak dizisiyle anlaşma sağlarken, Kubilay Aka da yeni projeler okumaya devam ediyor. Çift son olarak Hafsanur Sancaktutan'ın ablasının nişanına katıldı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN HORON ŞOV

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ablası Edanur Sancaktutan'ın nişanına sevgilisiyle katıldı. Çiftin uyumu, davetlilerin dikkatini çekti. Aslen Rizeli olan Hafsanur Sancaktutan kısa bir horon şovunun ardından sevgiliisi Kubilay Aka ile oynadı. İkilinin birlikte sahneye çıkması eğlenceli anlara sahne oldu.

KUBİLAY AKA, HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN AİLESİNE GİRDİ

Son dönemde "Son Yaz", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Ya Çok Seversen" dizilerinde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, aynı zamanda bir şampuan markasının reklam yüzü olarak da öne çıkıyor.

Oyuncu çiftin hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ettikleri görülüyor.