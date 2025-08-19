Menü Kapat
29°
Hafsanur Sancaktutan'dan horon şov! Kubilay Aka aileye girdi

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte ablası Edanur Sancaktutan'ın nişan törenine katıldı. Hafsanur Sancaktutan'ın horon şovu dikkat çekerken, Kubilay Aka'nın da aileye eşlik ettiği anlar ise dikkat çekti.

Kıskanmak dizisiyle anlaşma sağlarken, da yeni projeler okumaya devam ediyor. Çift son olarak Hafsanur Sancaktutan'ın ablasının nişanına katıldı.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'DAN HORON ŞOV

Hafsanur Sancaktutan'dan horon şov! Kubilay Aka aileye girdi

Genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ablası Edanur Sancaktutan'ın nişanına sevgilisiyle katıldı. Çiftin uyumu, davetlilerin dikkatini çekti. Aslen Rizeli olan Hafsanur Sancaktutan kısa bir horon şovunun ardından sevgiliisi Kubilay Aka ile oynadı. İkilinin birlikte sahneye çıkması eğlenceli anlara sahne oldu.

Hafsanur Sancaktutan'dan horon şov! Kubilay Aka aileye girdi

KUBİLAY AKA, HAFSANUR SANCAKTUTAN'IN AİLESİNE GİRDİ

Son dönemde "Son Yaz", "Dünyayla Benim Aramda" ve "Ya Çok Seversen" dizilerinde rol alarak adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan, aynı zamanda bir şampuan markasının reklam yüzü olarak da öne çıkıyor.

Hafsanur Sancaktutan'dan horon şov! Kubilay Aka aileye girdi

Oyuncu çiftin hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ettikleri görülüyor.

