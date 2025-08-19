Nihal Candan'ın annesinden yürek burkan sözler! Evlat acısı dinmiyor

Fenomen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz yıl “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Nihal Candan, anoreksiya nervoza teşhisi sonrası tahliye edilmişti. 25 kiloya kadar düşen Nihal Candan, kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan son paylaşımı yakınlarını üzdü.

NİHAL CANDAN ANNESİ: ÇARESİZLİĞİN EN DİBİNİ GÖRDÜM

Kızı Nihal Candan'ın fotoğrafını paylaşan anne Candan, "Çaresizliğin en dibini gördüm" diyerek, "Yoruldum Nihal hem de çok yoruldum kuzum benim. Kanadı kırık bir kuş gibi hiç sesin soluğun çıkmadan gittin. Çok gariban ve acı yüklü bir gidişin oldu be çocuğum. İçeri alındığınızda hiçbir şey yapamadım, yemedin, içmedin hiçbir şey yapamadım. Sadece konuştum, konuştum, konuştum ama hiç kimselere sesimi duyuramadım. Çaresizliğin en dibini gördüm Nihal. Beni de al götür hem de tez vakitte olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Anne Candan geçtiğimiz gün de sosyal medya hesabında kızı Nihal Candan'ın kendisine attığı mesajları paylaşmıştı. 30 yaşında hayatını kaybeden ünlü fenomen mesajda, "Anne bazı şeyler içime batıyor, hakkını helal et" ifadelerini kullandığı görüldü.