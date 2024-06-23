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Gökyüzünde görsel şölen: Dolunay kızıllığı ile göz kamaştırdı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Haziran 2024 03:39 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 04:02

Akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay yurdun dört bir yanında hayranlıkla izlendi. Dolunay adeta kızıllığıyla göz kamaştırdı.

Haziran ayının son dolunayı akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde adeta vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Tepelerin arkasından yavaş yavaş ortaya çıkan dolunay, kızıl rengi ile görenleri mest etti. 

Tekirdağ semalarında gökyüzünü süsleyen dolunay, rengi ve parlaklığı ile geceyi gündüze çevirirken, gökyüzündeki manzarayı izleyen vatandaşlarsa bu eşsiz anların tadını çıkardı.

Gökyüzünde görsel şölen: Dolunay kızıllığı ile göz kamaştırdı - 1. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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