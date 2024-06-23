Gökyüzünde görsel şölen: Dolunay kızıllığı ile göz kamaştırdı

23 Haziran 2024 03:39 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 04:02

Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti

Hacılar Arafa'ta çıktı! Manevi buluşmanın kareleri mest etti

Burası Alpler değil Hakkari: Görüntüler mest etti

Burası Alpler değil Hakkari: Görüntüler mest etti

Haziran ayının son dolunayı akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde adeta vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Tepelerin arkasından yavaş yavaş ortaya çıkan dolunay, kızıl rengi ile görenleri mest etti.

Tekirdağ semalarında gökyüzünü süsleyen dolunay, rengi ve parlaklığı ile geceyi gündüze çevirirken, gökyüzündeki manzarayı izleyen vatandaşlarsa bu eşsiz anların tadını çıkardı.