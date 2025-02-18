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 | Murat Makas

Google Maps paylaştı: Türkiye’de en çok aratılan yerler belli oldu

Google Maps 20'nci kuruluş yılı dolayısıyla en çok aranan şehirler ve yerleri listeledi. Google Maps, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirlerini, müzelerini ve parklarını yayınladığı listeyi açıkladı. Türkiye'de en çok arama yapılan noktalar dikkat çekti. İşte detaylar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 16:53

Google Maps 20'nci kuruluş yılını kutluyor. Google Maps, dünyada en çok araştırılan ülkelerin antik şehirlerini, müzelerini ve parklarını yayınladığı listeyi açıkladı. Turizmiyle dünyaya damga vuran Türkiye listede en çok dikkat çeken ülke oldu. İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

https://x.com/TC_istanbul/status/1891819067121586402

EN ÇOK ARATILAN ŞEHİRLER

Listede Türkiye'den en çok araştırılan 20 kültürel eser, 20 müze ve 20 park da yer alıyor. Türkiye'den toplam 15 şehir listede yer aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya en çok araştırılan şehirler oldu.

EN ÇOK ARAMA YAPILAN YER

Türkiye'de en çok aranan yerlerin başında Galata Kulesi, ardından Anıtkabir ve Yerebatan Sarnıcı geliyor. Google Maps verilerine göre 2024 yılında Türkiye'nin en çok aranılan yerleri şu şekilde sıralandı:
1- Galata Kulesi-İstanbul
2- Anıtkabir-Ankara
3- Yerebatan Sarnıcı-İstanbul
4- Pamukkale-Denizli
5- Taksim Meydanı-İstanbul

6- Manavgat Şelalesi-Antalya
7- Side Antik Şehri-Antalya
8- Side Apollon Tapınağı-Antalya
9- Bursa Koza Han

10- Düden Şelalesi-Antalya


11- Pierre Loti Tepesi-İstanbul
12- Efes Antik Kenti-İzmir
13- Çanakkale Şehitler Abidesi
14- Kemeraltı Çarşısı-İzmir
15- Tarihi Asansör-İzmir
16- İnkaya Çınar Ağacı-Bursa
17- Beyazıt Meydanı-İstanbul
18- Eski Foça Sahili-İzmir
19- Damlataş Mağarası-Antalya
20- Tophane Saat Kulesi-Bursa

GÜLHANE PARKI EN ÇOK ARANAN PARK

En çok aranan parklar listesinin başında İstanbul'daki Gülhane Parkı gelirken, ikinci sırada Emirgan Korusu yer alıyor. Liste şöyle:
1- Gülhane Parkı-İstanbul
2- Emirgan Koruluğu-İstanbul
3- Güvenpark-Ankara
4- Saklıkent-Antalya
5- Yıldız Parkı-İstanbul

6- Meydan Parkı-Trabzon
7- Aşağı Düden Şelalesi-Antalya
8- Gençlik Parkı-Ankara
9- Kordon-İzmir
10- Kelebek Parkı-Konya

11- Uludağ Milli Parkı-Bursa
12- Kuğulu Park-Ankara
13- Bahçeşehir Gölü-İstanbul
14- Caddebostan Sahili-İstanbul
15- Kültürpark-Fuar-İzmir
16- Karaalioğlu Parkı-Antalya
17- Kültür Parkı-Bursa
18- Sahil Parkları Maltepe-İstanbul
19- Kyoto-Japon Parkı-Konya
20- Beylikdüzü Vadisi-İstanbul

TOPKAPI SARAYI ZİRVEDE

En çok aranan müze ve ören yerlerinde Topkapı Sarayı'nın ilk sırada olduğu liste şöyle:
1- Topkapı Sarayı-İstanbul
2- Mevlana Müzesi-Konya
3- Miniaturtürk-İstanbul
4- Rahmi Koç Müzesi-İstanbul
5- Göbeklitepe-Şanlıurfa

6- Zeugma Mozaik Müzesi-Gaziantep
7- Göreme Açık Hava Müzesi-Nevşehir
8- İstanbul Arkeoloji Müzesi-İstanbul
9- Efes Arkeoloji Müzesi-İzmir
10- Beylerbeyi Sarayı-İstanbul

11- Harbiye Şelalesi-Hatay
12- Kaymaklı Yeraltı Şehri-Nevşehir
13- Ulucanlar Cezaevi-Ankara
14- Atatürk Evi-Trabzon
15- 1453 Tarih Müzesi-İstanbul

16- Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Ankara
17- Antalya Arkeoloji Müzesi-Antalya
18- Altınköy Açık Hava Müzesi-Ankara
19- Hierapolis Antik Şehri-Pamukkale-Denizli
20- Bandırma Vapuru-Samsun

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