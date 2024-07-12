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Görüntüler Muğla'dan! Boğalara para yağdırdılar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Temmuz 2024 15:31 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:32

Muğla'nın Menteşe ilçesi ilginç bir geleneğe ev sahipliği yapıyor.10'uncusu düzenlenecek boğa güreşi öncesinde davul zurna eşliğinde görücüye çıkan boğalar para yağmuruna tutuldu. Boğacılar, deste deste savurdukları paralarla büyük ilgi çekerken, boğaların yanına yaklaşmaya korkan davulcular ise bu paraları toplayamadı.

Algı Mahallesi'nden gelen görüntüler büyük ilgi çekti.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek boğa güreşi etkinliği öncesi görücüye çıkarılan boğalar, renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Görüntüler Muğla'dan! Boğalara para yağdırdılar - 1. Resim

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE PİSTE ÇIKTILAR

Köy meydanında davul zurna eşliğinde boğalar piste çıktığında, boğa sahipleri ve yakınları yanlarında getirdikleri paraları havaya savurarak etkinliğe katılanların dikkatini çekti.

İzleyiciler, bu anları büyük bir heyecanla izledi ve pehlivan boğaları hayranlıkla takip etti.

Ancak boğaların agresif ve güçlü yapıları nedeniyle davulcular paraları toplamakta zorlandı.

Görüntüler Muğla'dan! Boğalara para yağdırdılar - 2. Resim

KORKUDAN TOPLAYAMADILAR 

Boğaların yanına yaklaşamayan davulcular, güvenlik endişesiyle piste atılan paraları toplayamadı.

Etkinlik boyunca, pehlivan boğaların gücü ve boğacıların cesareti izleyenlerden büyük alkış aldı.

Muğla'da bir tutku haline gelen pehlivan boğa yetiştiriciliği ve Algı köyünün boğa merakı objektiflere böyle yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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