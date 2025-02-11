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 | Murat Makas

Gözü gibi bakıyordu! Murat 124 vasiyeti cenazede yerine getirildi

Bilecik’te 90 yaşında vefat eden Celil Gülen, vasiyetinde cenazesinin 29 yıldır baktığı 1975 model Murat 124 otomobiliyle taşınmasını istedi. Celil dedenin ailesi vasiyetini yerine getirdi.

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Gözü gibi bakıyordu! Murat 124 vasiyeti cenazede yerine getirildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 15:57

Bilecik’te dün 90 yaşında yaşamını yitiren Celil Gülen'in cenazesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Cenazesinin 29 yıldır adeta gözü gibi baktığı "Murat 124" model otomobiliyle taşınmasını vasiyet eden Celil’in isteği yerine getirildi.

Bir akrabasından 1996'da satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal yeşil renkli "Murat 124"üyle 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen, sabah akşam bezle otomobilini temizleyen Gülen, dün evinde hayatını kaybetmişti.

TABUTU OTOMOBİLE MONTE EDİLDİ

Celil Gülen'in tabutu, vasiyeti üzerine Murat 124'ünün tavanına kendisinin monte ettiği standa konularak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden Osmangazi Camisi'ne getirildi.


Celil Gülen'in damadı 58 yaşındaki Osman Bal, gazetecilere, kayınbabasının otomobilini çok sevdiğini, vaktinin çoğunu onunla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİK

Kayınbabasının vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Bal, "Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın." dedi.

Celil Gülen'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze aracıyla götürüldüğü Pelitözü Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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