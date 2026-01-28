Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Yaşam
Grip sandılar ama teşhis farklı çıktı! Kaan'ı 4 yıldır yatağa mahkum yaşatan hastalık

Antalya'da 7 yaşındaki Kaan 4 yıldır yatağa mahkum yaşıyor. Doktorlar, 3 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede "Boca virüsü" kaptığı belirlenen Kaan'ın kendi başına yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğunu söylüyor. Anne Sabahat Aydoğdu ise oğlunun yeniden koşup oynayabilmesi için mücadele ediyor.

Grip sandılar ama teşhis farklı çıktı! Kaan'ı 4 yıldır yatağa mahkum yaşatan hastalık
Antalya'da 7 yaşındaki minik Kaan Ege Aydoğdu, hayatını 4 yıldır yatağa mahkum bir şekilde yaşıyor. Aydoğdu ailesinin hayatı 4 yıl önce Kaan'ın bir gün solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılması ile tamamen değişti.

Grip sandılar ama teşhis farklı çıktı! Kaan'ı 4 yıldır yatağa mahkum yaşatan hastalık

GRİP SANDILAR, "BOCA VİRÜSÜ" ÇIKTI

3 yaşında geçirdiği rahatsızlık üzerine ailesi tarafından grip olduğu düşünülerek hastaneye götürülen Kaan'ın, yapılan tahlillerde Boca virüsü kaptığı ve virüsün ciğerlerini kapladığı tespit edildi. Daha donanımlı bir hastaneye sevk edilerek, entübe edilen Kaan'ın rahatsızlığı ilerlerken, virüs kalbe sıçradı. Toplam 15 dakika olmak üzere iki kez kalbi duran Kaan doktorların yoğun çabasıyla yeniden hayata döndürülürken, beyninde oluşan hasar nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Grip sandılar ama teşhis farklı çıktı! Kaan'ı 4 yıldır yatağa mahkum yaşatan hastalık

KAAN'IN AİLESİ MÜCADELEYİ BIRAKMIYOR

Doktorların bundan sonraki hayatında yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını ve kendi başına yaşamını sürdürmesinin imkansız olduğunu söyledikleri 7 yaşındaki Kaan Ege'nin ailesi, oğullarının yeniden eskisi gibi koşup, oynayacağı günlere kavuşması için mücadeleyi bırakmadı. Anne Sabahat Aydoğdu, aradan geçen 4 yılda devletin kendilerine sunduğu imkanlara ek olarak yaptığı araştırmalar ile oğlunun tedavisi için elinden geleni yaptı.

Grip sandılar ama teşhis farklı çıktı! Kaan'ı 4 yıldır yatağa mahkum yaşatan hastalık

BELİRTİLERİ GRİP İLE KARIŞTIRILABİLİYOR

Oğlunun 3 yaşına kadar diğer çocuklar gibi normal bir gelişim gösterdiğini, konuşup oynadığını anlatan Sabahat Aydoğdu, zorlu sürecin bir sabah aniden oğlunun solunum sıkıntısıyla uyanmasıyla başladığını söyleyerek, "Kaan Ege 7 yaşında. 3 yaşına kadar normal gelişimi olan, yürüyebilen bir çocuktu. Bir gün solunum sıkıntısıyla uyandı. Acil olarak başka bir hastaneye sevk edildi ve orada Boca virüsü olduğunu öğrendik. Virüs direkt akciğerlere sıçrıyor ve solunum sıkıntısına neden oluyor. Bu nedenle oğlum entübe edildi" dedi.

Virüsün belirtilerinin grip ile karıştırılabildiğine dikkat çeken Aydoğdu, bu durumun ihmallere yol açtığını belirterek, "Virüsün belirtilerini bilemediğimiz için ihmaller oldu. Oğlum 18 gün yoğun bakımda kaldı. Bu süreçte yürümesini ve konuşmasını kaybetti" diye konuştu.

Grip sandılar ama teşhis farklı çıktı! Kaan'ı 4 yıldır yatağa mahkum yaşatan hastalık

Dört yıldır zorlu bir tedavi sürecinden geçtiklerini dile getiren Aydoğdu, "Fizik tedavi görüyor, beslenme seansları alıyor. Bir dönem midesinde hortum vardı, şimdi çıktı ve ağızdan besleniyor" ifadelerini kullandı.

Virüsün basit bir grip gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayan Aydoğdu, "Normal grip ile karıştırılmaması gerekiyor. Semptomları benziyor ama ciğerleri kapatıyor ve kalp durmasına kadar gidebiliyor. Ailelerin bilinçli olmasını istiyorum" dedi.

Grip sandılar ama teşhis farklı çıktı! Kaan'ı 4 yıldır yatağa mahkum yaşatan hastalık

Oğlunun gelişiminin devam ettiğini belirten anne Aydoğdu, umutlu olduklarını sözlerine ekleyerek, "Bize ‘Artık yürüyemez, bir şey yiyip içemez' dediler ama oğlum haftada 2 saat fizik tedavi alıyor. Şu an destekli oturabiliyor, adımlama yapabiliyor. Algıları çok açıldı. Özel eğitim aldırıyorum. Sesi bile çıkmıyordu, şimdi ‘Anne' diyor. İyi tedaviyle daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

