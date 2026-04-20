Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Gümüşhane’de korku dolu gece: Dağdan kopan dev kayalar ahıra düştü, 3 ev boşaltıldı

Gümüşhane merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyünde dağdan kopan dev kayalar gece saatlerinde ahırın üzerine düştü. Ahırda büyük çaplı hasar meydana gelirken, 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 14:57
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 14:57

’nin Aşağı Alıçlı köyünde dün gece saatlerinde dağ yamacından kopan devasa büyüklükteki kayalar bir ahırın üzerine düştü. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda, meydana gelen hasar nedeniyle ahır sahipleri hayvanları başka bir ahıra nakletti.

Gümüşhane'nin Aşağı Alıçlı köyünde dağ yamacından kopan devasa kayalar bir ahırın üzerine düşerek köy yolunu trafiğe kapattı ve heyelan riski nedeniyle evler boşaltıldı.
Gümüşhane'nin Aşağı Alıçlı köyünde dün gece dağ yamacından kopan devasa kayalar bir ahırın üzerine düştü.
Meydana gelen hasar nedeniyle ahır sahipleri hayvanları başka bir ahıra nakletti.
Köy yolu trafiğe kapanırken, İl Özel İdaresi ekipleri kayaları kırarak yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Köy sakinleri uzun süredir yetkililere başvurduklarını ve heyelan riskinin devam ettiğini belirterek korku içinde yaşadıklarını ifade etti.
Riskli bölgede bulunan 3 müstakil ev, tedbir amacıyla boşaltıldı.
HEYELAN RİSKİ DEVAM EDİYOR

Dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle köy yolu trafiğe kapanırken, sabah saatlerinde bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle kayaları kırarak yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Köy sakinleri, tehlike yaşanan alan için uzun süredir yetkililere başvurduklarını belirterek riskinin devam ettiğini ve korku içinde yaşadıklarını ifade etti. Riskli bölgede bulunan 3 müstakil ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

“DİNAMİT ATILDI ZANNETTİM”

Düşen dev kayalar nedeniyle ahırlarının büyük zarar gördüğünü söyleyen Necmettin Murathan, "Akşam bir ses duyduk gece saat 12’ydi dinamit atıldı zannettim. Sonra baktık ki kayalar dama düşmüş. 5 tane büyükbaş hayvanımız vardı içeride bir tanesi az kalsın telef oluyordu. Biz son anda yetişip ineklerden bir tanesini kurtardık. Damın duvarı yıkıldı, taşlar hep içeriye girdi.

Köyün yolu da kesildi, yukarıda yine tehlike arz eden kayalar var. Tehlike hala devam ediyor. Dün AFAD geldi, jandarma ekipleri geldi baktılar, sabah olsun gerekeni yaparız dediler. Şimdi ise İl Özel İdaresi’ne ait makineler burada çalışıyor. Çalışmalar esnasında taşlar gelmeye devam ediyor. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Gereken ne ise yapılsın. Burası köye ulaşım sağlayan bir yol o esnada araba geçiyor olsaydı hayati tehlike arz edebilirdi. Biz durduğumuz yerde altından geçmeye korkuyoruz ne dama ne eve gidebiliyoruz, tehlikeli durumdayız. Ne yapacağımızı bilmiyoruz şaştık kaldık" dedi.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Yetkililerden çözüm beklediklerini söyleyen Neriman Murathan da, "Bizim burada can güvenliğimiz yok. Evimizde de yok, burada çocuklarım da oynuyor, hayvanlarımız da var, burası ana yol. Biz buraya devletten çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

“İÇERİ GİRDİĞİMİZDE TAŞLAR GELMEYE DEVAM EDİYORDU”

Hayvanları zor da olsa ahırdan çıkardıklarını belirten Sefa Murathan, "Biz bu ahırın sahibiyiz. Biz bu noktayı yıllardır şikayet ediyoruz. O anda biz içeride olabilirdik, hayatımızı kaybedebilirdik. Dün gece saatlerinde gürültüye kalktık ve kayaların düştüğünü gördük. Biz bu noktaya çözüm bekliyoruz. Dün gece dama girdiğimizde hayvanların ayaklarında hep taşlar vardı, biz içeri girdiğimizde taşlar gelmeye devam ediyordu. Ahırın kapısını açtığımızda hayvanlar kaçışmaya başladı, onları yakalayıp başka bir ahıra götürdük. Oradan bir araba veya vatandaş da geçebilirdi" ifadelerini kullandı.

