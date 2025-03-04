Güngören'de korkunç olay! Boş arsada ölü cenin bulundu: Anne ve baba gözaltında

İstanbul'un Güngören ilçesinde boş bir arsada oyun oynayan çocuklar üzeri kapatılmış ölü cenin buldu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylar dehşete düşürdü.