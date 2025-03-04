Güngören'de korkunç olay! Boş arsada ölü cenin bulundu: Anne ve baba gözaltında

İstanbul'un Güngören ilçesinde boş bir arsada oyun oynayan çocuklar üzeri kapatılmış ölü cenin buldu. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylar dehşete düşürdü.
İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Güngören ilçesinde boş bir arazide üzeri taşla kapatılmış bebek cesedi bulundu.
Olay akşam saatlerinde, Güneştepe Mahallesi'nde yaşandı. Alpaslan Sokak'ta bulunan arsada oyun oynayan çocuklar, üzeri taşla örtülmüş halde ölü cenin buldu.
Çocukların durumu ailelerine haber vermesi sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemeleri sonrası 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığı ve ölü ceninin araziye bırakıldığı tespit edildi.
Olay sonrası kimlikleri tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bebeğin cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü.