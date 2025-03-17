Günlerdir aranıyordu! 23 yaşındaki gencin cesedi dağlık alanda bulundu

İstanbul
Hatay’ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan Mertcan Güvercin'den acı haber geldi. 23 yaşındaki gencin cansız bedeni dağlık alanda bulundu.
Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin evden çıktıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Genç adamdan haber alamayan yakınları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin günlerdir yaptığı arama çalışmalarından acı haber geldi.
Kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin’in cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Gencin cansız bedeni cenaze aracıyla otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.