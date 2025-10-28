Menü Kapat
14°
 | Nalan Güler Güven

Günlerdir kayıp olan Bennur'dan haber geldi!

Denizli'de sosyal hizmetler yurdundan izin almadan çıkan 16 yaşındaki Bennur Gezgin'den 3 gün sonra haber geldi. Kayıp genç kızın bir arkadaşın evinde kaldığı öğrenildi.

Günlerdir kayıp olan Bennur'dan haber geldi!
24 Ekim Cum günü 'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurttan izin almadan ayrılan 16 yaşındaki Bennur Gezgin'den 3 gündür haber alınmıyordu. Ailesinin durumu bildirmesinin ardından genç kızdan haber geldi.

AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

Yetkililerin ihbarı ve genç kızın durumundan endişe eden ailesinin kayıp başvurusunda bulun üzerine güvenlik birimleri tarafından Bennur’un bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Günlerdir kayıp olan Bennur'dan haber geldi!

ARKADAŞININ EVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmaların ardından genç kızın bir arkadaşının evinde olduğu teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan Bennur, ailesine teslim edildi.

