Günün en güzel haberi! Binlerce balon minik Efe için gökyüzüne havalandı

Küçükçekmece Belediyesi, lösemi hastalığını atlatan 5 yaşındaki Emin Efe Coşkun’un zaferini kutlamak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Göl kenarı Amfi Tiyatro’da gerçekleşen organizasyona çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verdi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda gerçekleştirilen etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ay da katılarak, Emin Efe ve ailesiyle yakından ilgilendi.

ÇOCUKLAR ARKADAŞLARI EFE'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

Programda "By Gözlük" sahne alırken, Küçükçekmece Belediyesi çocuklar için mısır, pamuk şeker ikram ederek, çeşitli atölyeler düzenledi. Etkinlikte lösemi hastalığıyla mücadeleye dikkat çekildi.

Etkinlikte minik Efe'nin lösemiyi yenmesi gökyüzüne binlerce balon bırakılarak kutlandı.