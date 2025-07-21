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 | Baran Aksoy

Güvenlik görevlisini aracıyla sürüklemişti! İstenen ceza belli oldu

İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde stadyuma doğru el hareketi yapan bir şahıs, kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisini aracıyla sürüklemişti. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Okan O. hakkında istenen ceza belli oldu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 14:08
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 14:08

İstanbul'da 21 Nisan'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde meydana gelen olayda; Fenerbahçe - müsabakasının ardından öğlen saatlerinde stadyumun önünden geçen Okan O. (49) stadyum önünde araçtan inerek el stada doğru el hareketi çekerek bu anları telefonu ile kayda aldı.

Şüpheli Okan O. kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisi Abdülkadir G.‘yi yaklaşık aracıyla sürükledi. Olayın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik görevlisini aracıyla sürüklemişti! İstenen ceza belli oldu

Hakimlikteki ifadesinin ardından Okan O. hakkında "Sporda Şiddet Yasası" gereğince hakaret olarak nitelendirilen eylemi nedeniyle 1 yıl boyunca takımının spor müsabakalarında emniyette imza atmak suretiyle seyirden men ve konuttan ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Okan O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, araçta bulunan şüpheli dışındaki 2 kişinin tespit edilerek olaydan sonra yakalandığı ve şüphelinin kimlik bilgilerini paylaşmayan şahıslar hakkında yalan tanıklıktan soruşturma başlatıldığı da ifade edildi. Şüpheli Okan O. hakkında "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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#kayserispor
#şüpheli
#İstanbul
#Fenerbahçe
#Spor Şiddeti
#Hapiseticarisi
#Yaşam
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