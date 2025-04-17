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 | Selahattin Demirel

Güzellik merkezi battı, çalışanlar yağmaya başladı

Adana'da sektörün bilinen isimlerinden Sinem Çekinmez'in sahibi olduğu güzellik merkezinde kriz patlak verdi. 5 aydır maaşlarını alamayan çalışanlar güzellik merkezini yağmaladı. Yağma sırasında bazıları da gazetecilere saldırdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 12:37
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 12:41

Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bulunan iş yerinde meydana iddiaya göre, sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle güzellik merkezini yağmaladı.

"NE BULDULARSA GÖTÜRDÜLER"

Güzellik merkezi battı, çalışanlar yağmaya başladı

Laptop, bilgisayar kasası, tablo, saksı ve ne buldularsa alıp götüren çalışanlar, iş yerini adeta boşalttı. O anlar çevredeki vatandaşlar ve basın mensupları tarafından saniye saniye kaydedildi. Çekinmez'in, çalışanlarına maaş ödemeyerek, müşterilerine de ucuza paket satarak parasını peşin alıp dolandırdığı iddia ediliyor.

Güzellik merkezi battı, çalışanlar yağmaya başladı

BASINA DA SALDIRDILAR

Olayı takip eden basın mensupları ise güzellik merkezi çalışanlarının saldırısına uğradı. Kadın çalışanlar, çekim yapan gazetecilere sözlü ve fiziki müdahalede bulundu. Kameralara müdahale edildi, muhabirler itilip kakıldı. Polis ekipleri de olaya müdahale etti.

Güzellik merkezi battı, çalışanlar yağmaya başladı

Olayın ardından güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez'e ulaşılamadı. Bazı kişiler, Çekinmez'in birkaç gün önce yurt dışına kaçtığını iddia etti. İddialar üzerine poliste soruşturma başlattı.

Mağdur çalışanlar ile dolandırıldığını söyleyen çok sayıda müşterinin, suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

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ETİKETLER
#dolandırıcılık
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#Basına Saldırı
#Çalışan Hakları
#Vatandaş Tepkisi
#Yaşam
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