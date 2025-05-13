Güzellik merkezi vurgununda şok intihar! Patroniçe için kredi çekip evini ipotek ettirmişti

Adana'da güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez'in piyasa değeri altında hizmet vaadiyle vatandaşları dolandırması ardından depresyona giren Fadıl Şahin’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahin'in Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı olan eşi N.Ş.'nin Çekinmez'e kredi çekebilmesi için kefil olup, evinin tapusunu ipotek ettiği öne sürüldü.