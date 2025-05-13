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Güzellik merkezi vurgununda şok intihar! Patroniçe için kredi çekip evini ipotek ettirmişti

Adana'da güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez'in piyasa değeri altında hizmet vaadiyle vatandaşları dolandırması ardından depresyona giren Fadıl Şahin’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahin'in Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı olan eşi N.Ş.'nin Çekinmez'e kredi çekebilmesi için kefil olup, evinin tapusunu ipotek ettiği öne sürüldü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 09:48

Adana'da, 3 şubesi bulunan güzellik merkezinin sahibi Sinem Çekinmez, piyasa değerinin altında hizmet vaadiyle çok sayıda müşterisini ve tedarikçisini dolandırıp, 17 Nisan’da yurt dışına kaçtı.

Güzellik merkezi vurgununda şok intihar! Patroniçe için kredi çekip evini ipotek ettirmişti

ÇALIŞANLARI ŞUBELERİ YAĞMALADI

Çekinmez'in 3 aydır maaşlarını alamayan çalışanları, şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen Çekinmez, kaçmadığını ve bir gün borçlarını ödeyeceğini ancak eşyaların yağmalanması nedeniyle zor durumda olduğunu öne sürdü.

Güzellik merkezi vurgununda şok intihar! Patroniçe için kredi çekip evini ipotek ettirmişti

Sinem Çekinmez'in, geçen yıl kredi çekmek için, Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.’nin eşi Fadıl Şahin’in (51) evini ipotek ettiği ortaya çıktı.

Çekinmez’in yurt dışına kaçması üzerine borcu ödeyemeyince bunalıma giren Fadıl Şahin, dün sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde bir ağacın altında tabancayla yaşamına son verdi.

Güzellik merkezi vurgununda şok intihar! Patroniçe için kredi çekip evini ipotek ettirmişti

EŞİNE SON KEZ MESAJ ATTI

Olay öncesi eşine, “Seni seviyorum, hakkını helal et” mesaj gönderdiği belirtilen Şahin’in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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