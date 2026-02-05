Menü Kapat
Benim Sayfam
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Hakkari Yüksekova'da kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir köydeki eşekte kuduz vakası tespit edilmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Ekipler, durumu kontrol altına alırken aşılama ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Hakkari Yüksekova'da kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 20:35

’nin ilçesine bağlı Kadıköy köyünde bir eşekte vakası tespit edilmesi üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipleri bölgeye sevk edildi. Hayvandan alınan numunelerin laboratuvar incelemesi sonucunda kuduz olduğu kesinleşti.

Hakkari Yüksekova'da kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı

HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞLARI DURDURULDU

Hastalığın yayılma riskine karşı ivedilikle hareket eden yetkililer, Kadıköy köyünü karantinaya alarak canlı hayvan giriş ve çıkışlarını geçici süreyle durdurdu. kararıyla birlikte bölgedeki hareketlilik kısıtlanırken, hastalığın çevre yerleşim birimlerine sıçramaması için geniş çaplı önlemler alındı.

Hakkari Yüksekova'da kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı

Vakanın tespit edildiği ilk günden itibaren tüm personeliyle sahada olan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

HAYVANLARA AŞILAMA YAPILDI

Aşılama çalışmaları çevre köylerdeki sahipli hayvanlar ve çoban köpekleri titizlikle aşılanıyor. Köy sakinlerine hastalığın belirtileri ve korunma yolları hakkında eğitim veriliyor. Yetkililer, yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde durumun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Hakkari Yüksekova'da kuduz alarmı! Bölge karantinaya alındı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sahipsiz veya şüpheli hareketler sergileyen hayvanlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Bir temas durumunda ya da şüpheli vakalarda, vakit kaybetmeden ilgili birimlere haber verilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

