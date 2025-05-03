Hakkari’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Hakkari’de iki araç kafa kafaya çarpıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hakkari’de feci bir kaza meydana geldi. 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Sere Solan mevkiinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki araç keskin virajda kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçtaki toplam 8 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.