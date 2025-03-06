Hamile kadının şüpheli ölümü! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Sakarya'da gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda 28 haftalık hamile olduğu öğrenilen 20 yaşındaki yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KORKUNÇ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A.’yı gözaltına aldı. Olay öncesi evden tartışma seslerinin yükseldiği belirtilirken cinayet şüphesi üzerinde duruluyor...