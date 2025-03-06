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 | Bengül Büyükhan

Hamile kadının şüpheli ölümü! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 28 haftalık hamile kadının ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor. Genç kadının çamaşır astığı esnada 4’üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olaya yeni detaylar ortaya çıktı. Korkunç olay yaşanmadan önce evden tartışma seslerinin yükseldiği ve sonrasında genç kadının düşüp hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hamile kadının şüpheli ölümü! Korkunç detaylar ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 12:48

Sakarya'da gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda 28 haftalık hamile olduğu öğrenilen 20 yaşındaki yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 4'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KORKUNÇ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A.’yı gözaltına aldı. Olay öncesi evden tartışma seslerinin yükseldiği belirtilirken cinayet şüphesi üzerinde duruluyor...

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#Şüpheli Ölüm
#Yaşam
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