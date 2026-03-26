SON DAKİKA!
Hamileyim diye doktora gitti: Beyninde tümör çıktı

Kahramanmaraş’ta bir kadın gebelik şüphesiyle hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerinde genç kadının hamile olmadığı, şikayetlerinin ise beyninde yer alan iyi huylu bir tümörden kaynaklandığı ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 11:12
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 11:12

Kahramanmaraş özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğba Çiftçoğlu, mide bulantısı, adet gecikmesi ve baş ağrısı şikayetleriyle başvuran bir hastanın gebelik muayenesi talebiyle geldiğini ifade etti. Çiftçoğlu, yapılan ilk değerlendirmelerde gebelik tespit edilmediğini belirtirken, "Hastanın şikayetlerinin gebelikle benzerlik göstermesi üzerine farklı ihtimalleri değerlendirdik. Bu çerçevede yapılan hormon testlerinde prolaktin seviyesinin yüksek olduğunu belirledik" dedi.

“BEYNİN HİPOFİZ BÖLGESİNDE BİR TÜMÖR TESPİT ETTİK”

Yapılan ileri tetkiklerde hastaya hipofiz MR çekildiğini aktaran Çiftçoğlu, "MR sonucunda beynin hipofiz bölgesinde ‘prolaktinoma’ olarak adlandırılan bir tümör tespit ettik. Bu tümör, prolaktin hormonunun aşırı salgılanmasına neden oluyor. Genellikle iyi huylu olup ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabiliyor" diye konuştu.

Gebelik belirtilerine benzer şikayetlerin farklı hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çeken Çiftçoğlu, "Prolaktin hormonu aslında beyinde hipofiz bezinden salgılanan ve süt salınımını sağlayan hormondur. Bunun yüksek olduğunu tespit ettikten sonra hastada hipofiz MR çektirdik. Çektiğimiz beyin MR'ında hastanın hipofiz dediğimiz bölgede kitleyi tümörü tespit ettik. Prolaktinoma dediğimiz bir tümör. Prolaktinoma tümörü beyinde hipofiz bölgesinde bulunmakta olup prolaktin hormonunun aşırı miktarda salgılanmasını sağlayan bir tümördür. Bu durumda iyi huyludur, kanserleşme olmasını çok yoktur. Dolayısıyla ilaçla tedavisi mümkündür ama gebelik şikayetlerini de andırdığı için mutlaka ayırıcı tanıda akılda tutulması gereken bir durumdur.

“HAMİLEYİM DİYE GELDİ HASTA

Hasta da bizle öğrendi 'hamileyim' diye geldi hasta, gebelik muayenesi olma talebiyle geldi ancak biz tümörü tespit ettik. Önce gebe olmadığını tespit ettik ve sonra 'Bu şikayetlere sebep olabilecek ne var?' diye araştırdığımızda bu durum ortaya çıktı. Yani tümörü de aynı gün içerisinde değil birkaç gün sonra ileri tetkik sayesinde öğrenmiş oldu" dedi.

