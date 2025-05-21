Hastanede eski eş dehşeti! Boşandığı tıbbi sekreter eşini gözünü kırpmadan öldürdü

Kahramanmaraş'ta özel bir hastane çalışan tıbbi sekreter olarak çalışan kadın, eski eşi tarafından katledildi. Kanlar içinde yere yığılan kadına ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı.

Onikişubat ilçesi Yamaçtepe Mahallesi Doktor Mustafa Bey Caddesi'nde bulanan özel bir hastanede yaşanan olay dehşete düşürdü. Hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan 42 yaşındaki Eser Karaca, eski eşi A.A. tarafından korkunç şekilde katledildi.

İLK MÜDAHALEYİ MESAİ ARKADAŞLARI YAPTI

Karaca'nın yanına gelen ayrıldığı eşi A.A., pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların hedefi olan Karaca'ya ilk müdahaleyi hastanedeki mesai arkadaşları yaptı ancak kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



Şüpheli eski eş ise silahı olay yerine atarak kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri ekipleri inceleme yaparken, bölgede çalışma yapan polis, şüpheli A.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor