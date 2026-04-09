Hatay'da eğitime kuvvetli yağış arası: Antakya'da okullar tatil

Hatay Valiliği, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Antakya ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’da gece saatlerinde yağış etkili oldu. Gece saatlerinde kendisi göstermeye başlayan yağış, gün boyunca etkisi devam etti.

Özetle

ANTAKYA'DA EĞİTİM ÖĞRETİME 1 GÜN ARA

Aşırı yağışlardan dolayı kent merkezinin bazı yolları sular altında kaldı. Kuvvetli yağışın etkisini devam etmesinin ardından Hatay Valiliği tarafından resmi açıklama yapıldı. Hatay Valiliği tarafından yapılan, "İlimizde meydana gelen yoğun yağış sebebiyle 10 Nisan 2026 Cuma Günü Antakya ilçemizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" açıklaması yer aldı.