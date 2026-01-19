Hatay’da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Antakya-İskenderun yolu Serinyol Mahallesi kavşağında E.A.E. idaresindeki otomobil ile M.A.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarına uçarak ters döndü. Bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan A.I. ve Z.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 3 yaralı ise hastanede tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.