Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sel sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

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HABERİN ÖZETİ Hatay'da hortumun ardından sel! Araçlar sularda sürüklendi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve hortum nedeniyle dereler taştı, ev ve araçlarda hasar oluştu. Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve hortumun ardından Karakese ve Özerli Deresi taştı. Taşan dereler nedeniyle araçlar sel sularında sürüklendi ve evler su altında kaldı. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı. Meteoroloji, Hatay için turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu.



SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK ŞEHRİ FELÇ ETTİ

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağış kendini gösterdi. Yağışlı birlikte Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ve Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı, araçlar ve evler su içerisinde kaldı. Araçların sürüklendiği korku dolu anlar kameraya yansıdı. Evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.