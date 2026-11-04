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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:35

Hatay'da hortumun ardından sel! Araçlar sularda sürüklendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hortumun ardından etkili olan sağanak nedeniyle iki dere taştı. Araçlar sel sularında sürüklenirken evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce kurtarıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 23:35

'ın ilçesinde etkili olan sağanak yağışın etkisiyle Karakese ve Özerli Deresi taştı, araçlar sularında sürüklendi. Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

HABERİN ÖZETİ

Hatay'da hortumun ardından sel! Araçlar sularda sürüklendi

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve hortum nedeniyle dereler taştı, ev ve araçlarda hasar oluştu.
Dörtyol ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve hortumun ardından Karakese ve Özerli Deresi taştı.
Taşan dereler nedeniyle araçlar sel sularında sürüklendi ve evler su altında kaldı.
Su basan evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.
Meteoroloji, Hatay için turuncu kodlu uyarıda bulunmuştu.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Hatay'da hortumun ardından sel! Araçlar sularda sürüklendi


SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK ŞEHRİ FELÇ ETTİ

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortumun ardından şiddetli yağış kendini gösterdi. Yağışlı birlikte Karakes Mahallesi'nden geçen Karakes Deresi ve Özerli Mahallesi'nden geçen Özerli Deresi taştı, araçlar ve evler su içerisinde kaldı. Araçların sürüklendiği korku dolu anlar kameraya yansıdı. Evlerde ve araçlarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

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#hatay
#sel
#dörtyol
#Karakes Deresi
#Özerli Deresi
#Yaşam
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