Hatay'da kahreden olay! Baba ve oğlu feci şekilde can verdi

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yol kenarına devrilerek yanmaya başladı. Alevlere teslim olan tırdaki, baba Necmettin Cengiz ve 13 yaşındaki Resul Cengiz feci şekilde hayatını kaybetti.

Hatay'ın, Kırıkhan ilçesinde kahreden bir kaza yaşandı. Gübre yüklü tır, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrilerek alev aldı.

BABA VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Alevlere teslim olan tırdaki, baba Necmettin Cengiz ve 13 yaşındaki Resul Cengiz hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TIRDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, tır yangınına müdahale ederek söndürürken baba ve oğluna ait cenaze sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, cenazeleri adli morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.