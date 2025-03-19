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 | Özge Sönmez

Hatay'da korkunç cinayet! 23 yaşındaki genci öldürüp, ailesine bu mesajları atmış

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin av tüfeğiyle vurularak katledildi. Gencin cesedi dağlık bölgede bulunurken, olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Öldürülen gence ait cep telefonundan ailesine yanıltıcı mesajlar atıldığı belirlendi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 12:10

Samandağ ilçesi Avcılar Mahallesi’nde yaşayan 23 yaşındaki Mertcan Güvercin’den haber alamayan ailesi panikle durumu polis ekiplerine bildirdi. Gece gündüz demeden devam eden arama çalışmalarından acı haber geldi. 23 yaşındaki gencin tüfekle 3 el ateş edilerek vurulduğu tespit edildi. Korkunç olaya ilişkin ise 5 şüpheli gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Jandarma komutanlığına götürülen 6 şüpheliden A.D. isimli şahsın cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Öte yandan, olayda tüfekle 3 el ateş edilerek vurulduğu tespit edilen Güvercin’e ait aracın şahıslar tarafından çalınmaya çalışıldığı ve öldürülen gencin telefonundan ailesine mesaj gönderildiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli şahsın gün içerisinden adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

KATİL, AİLEYE MERT GİBİ MESAJ ATMIŞ

Kayıp olarak aradığı oğlunun cansız bedenini bulan acılı baba Gökhan Güvercin, katilin evladına ait kiralık aracı çalmaya çalıştığını ve Mertcan’a ait cep telefonu üzerinden kendilerine mesaj yolladığını belirterek, "Oğlum kayıptı ve annesi de merak ediyordu. Belki çıkıp gelir diye bekledik. Arkadaşlarımla çıkıp aramaya başladık. Devletimizle birlikte bulduk. Önce arabasının yerini tespit ettik sonra güvenlik güçlerinin yardımıyla onu aradık. Dere kenarında kamışların arasında oğlumun cansız bedenini bulduk. Hunharca dövülmüş ve arkasından tüfekle vurulmuş. Oğlumun silahı yoktu, intihar değil. Jandarmaya bildirdik. Ekipler gelip gerekeni yaptılar. Oğlum 23 yaşında lise öğrencisiydi. Almanya'ya gitmeye hazırlanıyordu. Biz ilk başlarda cinayet düşünmedik, onun atmadığı mesajlardan şüphelendik. Arkadaşı oğlumu çağırmış. 'Gel oturup bir şeyler yapalım.' Oğlum da gitmiş, onu kandırarak yürütmüş ve arkasından tüfekle vurmuş. Katil bize sürekli onun telefonundan mesaj atıp farklı yerlere yönlendirdi. Çok acı çekiyorum. Gece uyuyamıyorum. Allah düşmanıma göstermesin. Ben sadece cezasını çekmesini istiyorum. Hunharca dövüp öldürüldü. Aklımdan gitmiyor. Annesi çok hasta ve konuşamayacak hale geldi. Herkes baba olarak düşünsün ve ceza verilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

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