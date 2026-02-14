Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Hatay'da sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji'nin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da beklenen yağış etkili oldu. Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde kendini gösteren yağışın ardından cadde ve sokaklar göle dönerken vatandaşlar yollarda araçlarıyla mahsur kaldı.

14.02.2026
14.02.2026
13:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli sağanak uyarısında bulunduğu Hatay'da beklenen yağış kendini gösterdi. Şiddetli sağanak daha çok Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde etkili oldu.

Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte araçlarıyla ilerlemek isteyen vatandaşlar göle dönen yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldılar.

Yağışlı havanın hafta sonu boyunca kent genelinde etkili olacağı öğrenildi.

