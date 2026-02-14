Hatay'da sağanak etkili oldu! Cadde ve sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli sağanak uyarısında bulunduğu Hatay'da beklenen yağış kendini gösterdi. Şiddetli sağanak daha çok Samandağ, Antakya ve Defne ilçelerinde etkili oldu.

Şiddetli yağışın ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Trafikte araçlarıyla ilerlemek isteyen vatandaşlar göle dönen yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldılar.

Yağışlı havanın hafta sonu boyunca kent genelinde etkili olacağı öğrenildi.