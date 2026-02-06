Menü Kapat
12°
Yaşam
Hatay'da evlat vahşeti! Eski belediye başkanı oğlu tarafından balta ile öldürüldü

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, oğlu tarafından balta ile öldürüldü. Cani evlat yaşanan vahşetin ardından tutuklandı.

Hatay'da evlat vahşeti! Eski belediye başkanı oğlu tarafından balta ile öldürüldü
3 Şubat'ta Gülcihan Mahallesi'nde dehşet yaşandı. Eski Çekmeze Belde Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir bilinmeyen bir nedenle oğlu ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada dehşet yaşandı. S.Ö, baltayla babasına saldırarak ağır şekilde yaraladı.

Hatay'da evlat vahşeti! Eski belediye başkanı oğlu tarafından balta ile öldürüldü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cafer Ö'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

CANİ EVLAT TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

