Hava sıcaklığı pik yapacak! Uzman isim 42 dereceyi görecek illeri açıkladı: Hafta sonuna dikkat

Hava sıcaklıkları hafta sonunun gelmesiyle pik yapacak. Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası İzmir, Aydın ve Manisa başta olmak üzere Ege'de etkisini gösterecek. Sıcaklıklar hafta sonu 42 dereceye kadar çıkacak. İşte detaylar...

İzmir, Aydın ve Manisa başta olmak üzere Ege bölgesinde hava sıcaklıkları tavan yapacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta sonunun gelmesiyle pik yapacak. Uzmanlar, sıcaklığın pazar günü 41-42 dereceyi bulacağını ve pazartesi günü ise aniden düşüşe geçeceğini bildirdi. İşte detaylar....

Meteoroloji 2. Bölge Müdür Yardımcısı Rüştü Kırbaş, başta İzmir olmak üzere Aydın ve Manisa'da hafta sonu yaşanacak sıcaklık artışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

EGE HAFTA SONU KAVRULACAK

Hava sıcaklarının, hafta sonu mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerine çıkacağını vurgulayan Kırbaş, şöyle konuştu:

"Hava sıcaklıkları özellikle pazar günü pik seviyeye ulaşacak. Sıcaklıkların iç kesimlerde rekor kırmasını bekliyoruz. İzmir'in Bayındır, Tire, Torbalı gibi ilçelerinde, yine Aydın'ın iç kesimlerinde, Manisa'nın Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Salihli gibi ilçelerinde 41-42 dereceler görülecek. Mayıs ayı, yaklaşık 90 yıllık ölçüm değerlerinin üzerinde sıcaklık artışlarının görülebileceği bir dönem olacak."

Kırbaş, Türkiye'nin güney ve güneybatısından esen lodosun, Kuzey Afrika üzerinden sıcak hava dalgasını ve beraberinde çöl tozunu getirdiğini ifade etti.

Özellikle kıyı ve güney kesimlerin çöl tozundan etkileneceğini dile getiren Kırbaş, "Pazartesi gününe kadar olan yüksek sıcaklıklarda, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın güneşe direkt maruz kalmamalarını, kendilerini korumalarını, bol sıvı tüketmelerini öneriyoruz." dedi.