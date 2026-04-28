Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yaz aylarında vatandaşlara kabusu yaşatan keneler ortaya çıkmaya başladı. Dün Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle yılın ilk can kaybı yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Havalar ısındı, keneler ortaya çıktı! Vakalar artıyor, can kaybı da var: Yetkililerden uyarılar gelmeye başladı Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan keneler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına ve can kayıplarına yol açarken, yetkililer vatandaşları korunma yolları konusunda uyardı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle yılın ilk can kaybı Tokat'ın Zile ilçesinde yaşanırken, Erzincan'dan da bir kene ısırması vakası bildirildi. Sağlık ekipleri, keneleri hafife almamaları ve tedbiri elden bırakmamaları konusunda vatandaşları uyardı. KKKA'nın kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün, en fazla 9 gün, enfekte kan veya vücut sıvısıyla temas sonrası ise 5-6 gün, en fazla 13 gün kuluçka süresi olabilmektedir. Hastalığa karşı etkinliği kanıtlanmış bir aşı veya spesifik bir ilaç bulunmamaktadır, ancak ülkemizde aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Kene tutunmasından korunmak için riskli alanlarda vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine sokulmalı ve açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kene olup olmadığı kontrol edilmeli, kene tutunmuşsa çıplak elle dokunmadan uygun bir malzeme ile çıkarılmalı ve çıkarılamadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Tokat’ın Zile ilçesinde kene yapışması sonucu KKKA'ya yakalanan 21 yaşındaki genç, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Bugün de yeni bir vaka haberi Erzincan'dan geldi. Erzincan’da kene ısırması sonucu 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA "KENE" UYARILARI

Peki vatandaşlar kenelere karşı nasıl bir yol izlemeli. Sağlık ekipleri, vatandaşlara "Keneyi hafife almayın tedbiri elden bırakmayın" sloganıyla uyarılarda bulunarak şu bilgileri paylaştı:

"İnkübasyon süresi kene tutunmasından sonra genellikle 1-3 gün, en fazla 9 gün olabilmektedir. Enfekte kan, vücut sıvısı ve diğer dokularla temas sonrasında 5-6 gün; en fazla ise 13 gün olabilmektedir. Hastalığın tedavisinin esasını destek tedavisi seçenekleri oluşturmaktadır. Bu gün için hastalıktan korunmaya yönelik etkinliği kanıtlanmış bir aşı veya etkene spesifik bir ilaç bulunmamaktadır. Ülkemizde hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının kontrolüne yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından bir program dahilinde yürütülmektedir. Kişisel korunma önlemlerinin alınması hastalığın kontrolü için ön planda olduğundan Bakanlığımızca vatandaşlarımızın hastalık ve korunma önlemleri konusunda bilgilendirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması çalışmaları yoğun bir şekilde yürütülmektedir.

Ülkemizde KKKA bahar aylarında görülmeye başlamakta olup yaklaşık yüzde 4-5 fatalite hızıyla seyretmektedir. Yıllar itibariyle vaka görülme durumlarına bakıldığında artış ve azalış eğilimlerinden bahsedilebilmekte olup en yüksek vaka 2009 yılında 1318 vaka olarak gerçekleşmiştir. Her ne kadar 2017 yılında 343 KKKA vakası tespit edilmiş olsa da ülkemizde hala önemini korumaktadır.

KENEDEN VE KKM'DEN KORUNMA YOLLARI

Kırım Kongo Kanamalı (KKM) ateşinden korunmak için;

Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil) kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven gibi) çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.

KAN VE VÜCUT SIVISIYLA BAŞLARINA BULABİLİR

Hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaştırabilirler. Bu sebeple hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir.

Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır.

KENE ISIRMASI BELİRTİLERİ NELER?

Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler. Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır."